السيد الصدر يطالب بموقف عربي ضد التعدي الصهيوني على الأراضي السورية

2025-02-26 23:05:02 - المصدر: واع





بغداد – واع

دعا زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، الحكومات العربية إلى اتخاذ موقف وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام التعدي الاستعماري الصهيوني على الأراضي السورية.

وقال الصدر في تدوينة على حسابه بموقع ( X ) وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع) "إننا نتابع بدقّة التحركات الصهيونية الاستعمارية واعتداءاتها الإرهابية على الجمهورية السورية الشقيقة، وإننا إذ نشجب ونستنكر القصف الصهيوني، فإننا نطالب الحكومات العربية عمومًا والحكومة السورية خصوصًا وبالأخص الرئيس السوري أن يترك التصريحات الطائفية وأن لا يقف مكتوف الأيدي إزاء القصف الصهيوني وتعديه الاستعماري في الأراضي السورية".

وأضاف "فترك التصريحات الطائفية سيعزز من وحدة الصف الإسلامي وسيكون بابًا لقوة الموقف الإسلامي والعربي ضد الاعتداءات الصهيوأمريكية في سوريا ولبنان وعزة هاشم".

وتابع "وعمومًا فإننا ما زلنا مع الشعوب ضد الدكتاتوريات والإرهاب الدولي وضد الطائفية، ونطالب من الجميع التحلي بالحكمة والسر على النهج المحمدي الأصيل وأن يبقى الشعبان السوري والعراقي أشقاء تحت راية الممانعة المستمدة من أهل البيت عليهم السلام والصحب الكرام، والسلام ختام".