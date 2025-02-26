المعهد العالي لإعداد وتأهيل القادة يعقد ندوة حول تنويع مصادر التمويل في المؤسسات

2025-02-26 23:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واععقد المعهد العالي لاعداد وتاهيل القادة التابع للامانة العامة لمجلس الوزراء ندوة حول تنويع مصادر التمويل في المؤسسات الحكومية.وذكر بيان للمعهد تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "المعهد العالي لاعداد وتاهيل القادة التابع للامانة العامة لمجلس الوزراء عقد ندوة بعنوان " تنويع مصادر التمويل في المؤسسات الحكومية - استراتيجيات تعظيم الايرادات غير النفطية وتحقيق الاستدامة المالية " بمشاركة مجموعة من مدراء المديريات العامة للشؤون المالية من وزارات وجهات غير مرتبطة بوزارة مختلفة" .وأضاف، أن "الندوة شهدت اقامة محاضرة تفاعلية قدمها عدد من المسؤولين التنفيذيين ، اثمرت عن عرض تجارب الصناديق المالية الناجحة في بعض وزارات الدولة و نتائج الخطط الاقتصادية التي طبقتها مؤسسات نجحت بتعظيم ايرادات الخزينة العامة والخاصة ."وأكد عميد معهد القادة عبد الكريم كاظم عجيل النصار ، ان "هذه الندوة دقيقة الطرح ، تعقد لأول مرة ضمن توجهات ايجاد موارد مالية مركزية غير الموارد المتأتية من مبيعات النفط الخام مضيا بتطبيق رؤية البرنامج الحكومي على ارض الواقع "، مبينا ان "مجسات معهد القادة تتابع وتراقب و تعمل على تسجيل اي ملاحظة تقود الى متغيرات مستقبلية محتملة الحدوث ، وملف تعظيم الايرادات غير النفطية ومصادر التمويل على راس الاولويات ومديات الاهتمام" .وتابع: ان "سياسة الاستدامة المالية يجب ان تطبق كنهج حديث في الادارة المالية في مؤسسات الدولة اعتمادا على بدائل مصادر الدخل المبتكرة والحديثة والابتعاد عن الاعتمادية التامة على الموازنة العامة في تغطية النفقات باختلاف اوجهها".