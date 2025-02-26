فوز للجيش والحشد ونفط البصرة بدوري النخبة ليد العراق

2025-02-26 23:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت يوم الأربعاء، ثلاث مواجهات ضمن منافساتالدور الاول من المرحلة الثانية لدوري النخبة العراقي لكرة اليد 2025-2024.

في المباراة الأولى فاز فريق نفط البصرة على مضيفه فريقالفتوة بنتيجة (28 - 24)، في مباراة جرت بقاعة الفتوة المغلقة في محافظة الموصل.

وفي المباراة الثانية، فاز الجيش على مضيفه المسيب بنتيجة(35 - 16)، في مباراة احتضنتها قاعة نادي المسيب المغلقة للألعاب الرياضية.

وفي مباراة القمة، فاز فريق الحشد على ضيفه ديالى بنتيجة(30 - 24)، بمباراة جرت في قاعة نادي الجيش المغلقة بالعاصمة بغداد.