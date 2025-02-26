الجوية ودهوك يتأهلان إلى "ربع نهائي" كأس العراق

2025-02-26 23:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تأهل فريق القوة الجوية، يوم الأربعاء، إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس العراق لكرة القدم، بفوزه على ضيفه القاسم بنتيجة 2 - 1 ضمن منافسات الدور الـ16 من البطولة.

وجرت المباراة بين الفريقين على ملعب الشعب الدولي وسط بغداد، عند الساعة 7:30 مساءً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم القوة الجوية بهدف دون مقابل للقاسم جاء الهدف في الدقيقة 27 من ركلة جزاء نفذها بنجاح سعد عبد الأمير، وفي الشوط الثاني سجل سعد عبد الامير الهدف الثاني للصقور في الدقيقة 70، وسجل القاسم هدف التقليص في الدقيقة 90+1 عن طريق سيف رشيد.

وضمن المنافسات ذاتها، تأهل فريق دهوك إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس العراق، بعد فوزه على ضيفه فريق ميسان، بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت بنفس توقيت مباراة الجوية، على ملعب دهوك.

وانتهى الشوط الأول بتقدم دهوك بهدف دون مقابل، جاء في الدقيقة 45+2 عن طريق كريم درويش، وفي الشوط الثاني أضاف نفس اللاعب هدفاً ثانياً في الدقيقة 82، في حين سجل إبراهيم غازي الهدف الثالث في الدقيقة 83.