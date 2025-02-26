2025-02-26 23:18:04 - المصدر: ايشان

أكد النائب أمير المعموري أن العقد الاستثماري الخاص بفندق البصرة، الذي كان يمتد لمدة 151 عامًا، قد تم فسخه رسميًا. وأكد المعموري، “استمرار العمل والتنسيق مع وزارة الثقافة والسياحة والشركات المساهمة لاستلام الفندق”. وأوضح المعموري أن “الشركة المستثمرة لا تزال تشغل الموقع رغم فسخ العقد”. ولفت إلى “وجود تحرك مشترك مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ […]

ظهرت المقالة بعد 151 عاماً.. المعموري يعلن فسخ العقد الاستثماري لفندق البصرة أولاً على ايشان.



