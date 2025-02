ترامب: سنستعيد الأموال التي منحناها إلى أوكرانيا

2025-02-26 23:20:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن بلاده ستوقع على اتفاق المعادن النادرة مع أوكرانيا، معلنا عن زيارة الرئيس الأوكراني لواشنطن. وقال ترامب خلال ترأسه أول اجتماع للحكومة الأميركية بحضور إيلون ماسك، إن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، سيزور الولايات المتحدة الجمعة، وسيوقع مع واشنطن على اتفاق بشأن المعادن النادرة وأمور أخرى. وأضاف في نفس […]

