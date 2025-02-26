مواجهات قوية في دور ربع نهائي كأس العراق

2025-02-26 23:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تأهل دهوك إلى ربع نهائي كأس العراق، بعد تغلبه على ضيفه ميسان (3-0)، مساء اليوم الأربعاء، (26 شباط 2025)، في دور الـ 16 من البطولة.

تقدم دهوك بهدف سجله لاعبه كريم درويش بالدقيقة 45+2 قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني بالدقيقة 82، ثم أضاف إبراهيم غازي الهدف الثالث بالدقيقة 83.

وتأهل كذلك القوة الجوية إلى منافسات الدور ذاته بعد فوزه أمام القاسم بنتيجة (21).

وسجل هدفي فريق القوة الجوية سعد عبدالأمير بالدقيقتين 28 من ركلة جزاء، و70، فيما سجل لفريق القاسم سيف رشيد بالدقيقة 93.

وكانت منافسات اليوم ذاته قد شهدت تأهل فريقي النجف والميناء إلى دور ربع النهائي.

وسيواجه دهوك منافسه الميناء بينما يلتقي القوة الجوية النجف في منافسات دور ربع النهائي ببطولة كأس العراق.