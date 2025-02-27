ضبط وكر يستخدم في تدوير وتهريب المشتقات النفطية في الأنبار

2025-02-27 00:05:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الداخلية، ضبط وكر يستخدم في تدوير وتهريب المشتقات النفطية في محافظة الأنبار.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بتوجيه ومتابعة من قبل مدير عام شرطة الطاقة اللواء الركن ظافر نظمي جمال، واستمراراً للجهود التي تبذلها المديرية في مكافحة تهريب النفط ومشتقاته ، تمكنت قوة أمنية من اللواء الثاني في محافظة الأنبار وبالتنسيق مع استخبارات شرطة الطاقة ، من ضبط وكر يستخدم لتدوير وتهريب المشتقات النفطية وأثمرت العملية ، القبض على متهمين (٢) والعثور على خزانات حديدية عدد (٧) بينها خزان سعة (٤٠.٠٠٠) ألف لتر ومضخات وأنابيب سحب وتفريغ ، هذا وتم تنظيم محضر أصولي بالمضبوطات أعلاه وإيداع المتهمين التوقيف تمهيداً لإستكمال التحقيقات معهم واحالة الدعوى إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل".وتُذكّر مديرية شرطة الطاقة، بحسب البيان، بخط الطوارئ (٩١١) الموحد ، للإبلاغ عن أي تجاوزات على الأنابيب والمحرمات النفطية وأماكن تواجد المهربين والعابثين وستكون هوية المتصل طي الكتمان .