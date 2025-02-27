ضبط وكر لتدوير وتهريب المشتقات النفطية في الأنبار (صور)

2025-02-27 00:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، (26 شباط 2025)، ان شرطة الطاقة ضبطت وكراً يستخدم في تدوير وتهريب المشتقات النفطية في محافظة الأنبار.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، تلقته "بغداد اليوم"، ان "قوة أمنية من اللواء الثاني في محافظة الأنبار وبالتنسيق مع استخبارات شرطة الطاقة، تمكنت من ضبط وكراً يستخدم لتدوير وتهريب المشتقات النفطية".

وأضاف، ان "العملية أثمرت عن إلقاء القبض على متهمين اثنين، والعثور على 7 خزانات حديدية بينها خزان سعة 40 ألف لتر ومضخات وأنابيب سحب وتفريغ".

ونوه البيان الى "تنظيم محضر أصولي بالمضبوطات وإيداع المتهمين التوقيف تمهيداً لإستكمال التحقيقات معهم واحالة الدعوى إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل".









