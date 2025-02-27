العراق.. مصرع شاب وإصابة زوجته بحريق منزلي واعتقال قصابين يبيعون "السرطان"

2025-02-27 00:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، مساء الأربعاء، بمصرع شاب وإصابة زوجته إثراندلاع حريق داخل دارهم في العاصمة بغداد، فيما تمكنت قوة أمنية من اعتقال عدداً منالقصابين لبيعهم مواداً مسرطنة في محافظة النجف.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً وزوجته في عقدهما الثانيمن العمر، تعرضا لحادث حريق داخل منزلهما، في منطقة أم الكبر والغزلان شرقي العاصمةبغداد، مما أدى إلى مصرع الشاب وإصابته زوجته بحروق من الدرجة الثاني، فيما تشير المعلوماتالأولية إلى أن أسباب الحادث كان نتيجة تماس كهربائي".

وفي النجف، أوضحت المصادر، أن "قوة أمنية وضمن حملة تفتيشية كبيرةتمكنت من اعتقال 5 قصابين في مدينة النجف بسبب بيعهم مواداً مسرطنة للمواطنين مثل(الشحم الصناعي)، وكذلك بيعهم لحوماً تالفة".

وبينت المصادر، أن "المتهمين ستحال أوراقهم إلى محكمة الجنايات خلالالأيام المقبلة، وقد يواجهون عقوبات جنائية تصل إلى السجن لأكثر من 5 سنوات".