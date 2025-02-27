2025-02-27 00:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، باستهداف منزل ضابط في وزارةالداخلية بعبوة ناسفة في بابل وسط العراق، فيما أعلنت شرطة المحافظة القبض على 15 مطلوباًللقضاء في "عمليات أمنية مكثفة".

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "منزلاً مهجوراً يعود لضابط فيوزارة الداخلية في قضاء جبلة شمالي محافظة بابل، تم استهدافه بعبوة ناسفة، دون تسجيلإصابات بشرية، فيما تواصل الأجهزة المختصة التحقيق في الحادث لكشف ملابساته".

يأتي هذا، في وقت أعلنت فيه قيادة شرطة محافظة بابل، عن تنفيذ - بالتعاونمع الأجهزة الأمنية الأخرى - سلسلة عمليات أمنية مكثفة، طالت مختلف مناطق المحافظةوالسيطرات الرئيسية فيها.

وأسفرت تلك العمليات، بحسب بيان لقيادة شرطة بابل ورد لوكالة شفق نيوز،عن إلقاء القبض على 15 مطلوباً للقضاء بموجب مواد قانونية مختلفة، كما تم ضبط مادةمخدرة تقدر كميتها بنحو نصف غرام والقبض على متهم بحيازتها، بالإضافة الى توقيف خمسةأشخاص مخالفين للقوانين، من بينهم ثلاثة أجانب لمخالفتهم قانون الإقامة.