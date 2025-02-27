2025-02-27 00:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة ديالى، يوم الأربعاء، القبض على أحد أفرادعصابة تتاجر بالقطع الأثرية ضبط بحوزته ختم أسطواني يعود للعصور القديمة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مديرية مكافحة الجريمةالمنظمة بالاشتراك مع مفارز مديرية شرطة خانقين تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتاجرينبالقطع الأثرية".

وأوضحت، أن "عملية القاء القبض على هذا المتهم جاءت بعد نصب كمينمحكم له، وبحوزته 60 مسكوكة معدنية وختم يعود إلى العصور القديمة بالجرم المشهود بعدتشكيل فريق عمل وبعد التحري والمطاردة الطويلة في عدة أحياء سكنية ضمن قضاء خانقين".

وأشارت شرطة ديالى، إلى أن "المتهم اعترف بجلب المضبوطات من إحدىدول الجوار للمتاجرة بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".