استجواب الحاصود.. "شد وجذب" بين نائب الرئيس وعضو بمجلس نينوى

2025-02-27 00:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تصاعدت حدة الجدل داخل مجلس محافظة نينوى، بشأن استجواب رئيس المجلس أحمد الحاصود، الأمر الذي أدخل نائب رئيس المجلس وأحد أعضائها بشد وجذب حول ذلك الاستجواب.

وقال نائب رئيس المجلس، محمد الجبوري، لوكالة شفق نيوز، إن "الاستجواب إجراء رقابي ديمقراطي لا يستهدف أشخاصاً، بل يهدف إلى تقويم الأداء وفق القانون والنظام الداخلي للمجلس".

وشدد الجبوري، على أن "المستجوب لن يحنث بالقسم الذي أداه، وأن المساءلة تتيح للمستجوب طرح الأسئلة وعلى المسؤول تقديم التوضيحات اللازمة".

في المقابل، حمّل عضو المجلس عبد الله النجيفي، نائب رئيس المجلس محمد الجبوري، "المسؤولية المباشرة عن عدم وصول طلب الاستجواب"، مؤكداً أن "الجبوري يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة دون أي مبرر، بعد استلامه طلب الاستجواب رسميًا من قبلنا".

وأشار إلى أن "القضية لن تمر دون مساءلة، مضيفًا: “لن يكون هناك تهاون، فالقضاء هو الفيصل بيننا".

وتأتي هذه التطورات بعد أن قاطعت كتلة نينوى الموحدة جلسة مجلس المحافظة أمس، احتجاجًا على رفض رئيس المجلس تسلُّم طلب الاستجواب، وفقًا لما أكده النجيفي.

وبينما تؤكد أطراف داخل المجلس أن الاستجواب هو ممارسة ديمقراطية طبيعية، يرى البعض أن هناك محاولات لعرقلة الإجراءات، ما يزيد من حدة الانقسام السياسي داخل المجلس، وسط دعوات للالتزام بالمسارات القانونية والرقابية في التعامل مع هذه القضية.

وكان عضو مجلس محافظة نينوى عبد الله أثيل النجيفي، قد أعلن مقاطعته لجلسة المجلس، يوم أمس الثلاثاء، احتجاجاً على "امتناع رئيس المجلس عن استلام طلب استجوابه" المقدم من تحالف نينوى الموحدة، في حين نفى رئيس المجلس أحمد الحاصود، هذا الادعاء بشكل قاطع.

وقال النجيفي في منشور له على فيسبوك تابعته وكالة شفق نيوز، ان "مجلس محافظة نينوى يعاني من خلل كبير في الإدارة وآليات العمل، ما أدى إلى تعطيل دوره وشلّ قدرته على خدمة المحافظة وأهلها".

وأضاف أن "رفض رئيس المجلس استلام طلب الاستجواب ليس مجرد إجراء إداري، بل هو خطوة تؤكد استمرار الأزمة في إدارة المجلس"، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة باتت واضحة لجميع الأعضاء بغض النظر عن توجهاتهم السياسية.

وتابع النجيفي: "هذا الرفض يعكس حالة من سوء الإدارة، التي هي السبب الرئيسي في ما وصل إليه المجلس من تعطيل في أداء مهامه"، ولفت إلى أن جميع الأعضاء يجمعون على أن "سوء الإدارة" هو العامل المشترك في الأزمة الحالية.

من جانبه أكد رئيس المجلس أحمد الحاصود، لوكالة شفق نيوز، أنه "لا صحة لما ورد على لسان عبد الله النجيفي"، موضحًا أن "المجلس لم يتسلم أي طلب رسمي بشأن الاستجواب حتى الآن".

وقال الحاصود: "نحن ملتزمون بتطبيق القانون والدستور، لكننا لم نتسلم أي طلب رسمي حتى الآن، وإنما سمعنا عنه فقط من خلال وسائل الإعلام".

وأشار إلى أن الإجراءات القانونية المتبعة تتطلب أن يتم تتقديم طلب الاستجواب بشكل رسمي حتى يتم البت فيه وفق السياقات القانونية المتبعة.

وفي تعليق على المقاطعة المستمرة من أعضاء تحالف "نينوى الموحدة" لجلسات المجلس، أكد الحاصود، أن "أعضاء نينوى الموحدة يتحملون مسؤولية المقاطعة المتعمدة للجلسات"، معتبراً أن هذا التصرف "لا يصب في مصلحة المواطن وأهالي المحافظة".

ودعا الحاصود، جميع الأعضاء إلى التعاون والعمل الجاد من أجل المصلحة العامة، مؤكدًا أن تعطيل الجلسات يعوق اتخاذ القرارات التي تمس حياة المواطنين والخدمات العامة في نينوى.

وأكد في ختام تصريحه أن المجلس سيواصل عمله ضمن الإطار القانوني وأنه سيبذل كل جهد لضمان سير عمل المجلس بما يخدم مصلحة نينوى وأهلها.

وكان تحالف "نينوى الموحدة" الذي ينتمي إليه النجيفي قد أعلن في وقت سابق عن تقديم طلب لاستجواب رئيس مجلس المحافظة تمهيدًا لإقالته، بعد ثبوت ارتكابه عدة مخالفات قانونية.