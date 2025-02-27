استجواب الحاصود.. "شد وجذب" بين نائب الرئيس وعضو بمجلس نينوى
شفق نيوز/ تصاعدت حدة الجدل داخل مجلس محافظة نينوى، بشأن استجواب رئيس المجلس أحمد الحاصود، الأمر الذي أدخل نائب رئيس المجلس وأحد أعضائها بشد وجذب حول ذلك الاستجواب.
وقال نائب رئيس المجلس، محمد الجبوري، لوكالة شفق نيوز، إن "الاستجواب إجراء رقابي ديمقراطي لا يستهدف أشخاصاً، بل يهدف إلى تقويم الأداء وفق القانون والنظام الداخلي للمجلس".
وشدد الجبوري، على أن "المستجوب لن يحنث بالقسم الذي أداه، وأن المساءلة تتيح للمستجوب طرح الأسئلة وعلى المسؤول تقديم التوضيحات اللازمة".
في المقابل، حمّل عضو المجلس عبد الله النجيفي، نائب رئيس المجلس محمد الجبوري، "المسؤولية المباشرة عن عدم وصول طلب الاستجواب"، مؤكداً أن "الجبوري يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة دون أي مبرر، بعد استلامه طلب الاستجواب رسميًا من قبلنا".
وأشار إلى أن "القضية لن تمر دون مساءلة، مضيفًا: “لن يكون هناك تهاون، فالقضاء هو الفيصل بيننا".
وتأتي هذه التطورات بعد أن قاطعت كتلة نينوى الموحدة جلسة مجلس المحافظة أمس، احتجاجًا على رفض رئيس المجلس تسلُّم طلب الاستجواب، وفقًا لما أكده النجيفي.
وبينما تؤكد أطراف داخل المجلس أن الاستجواب هو ممارسة ديمقراطية طبيعية، يرى البعض أن هناك محاولات لعرقلة الإجراءات، ما يزيد من حدة الانقسام السياسي داخل المجلس، وسط دعوات للالتزام بالمسارات القانونية والرقابية في التعامل مع هذه القضية.
وكان عضو مجلس محافظة نينوى عبد الله أثيل النجيفي، قد أعلن مقاطعته لجلسة المجلس، يوم أمس الثلاثاء، احتجاجاً على "امتناع رئيس المجلس عن استلام طلب استجوابه" المقدم من تحالف نينوى الموحدة، في حين نفى رئيس المجلس أحمد الحاصود، هذا الادعاء بشكل قاطع.
وقال النجيفي في منشور له على فيسبوك تابعته وكالة شفق نيوز، ان "مجلس محافظة نينوى يعاني من خلل كبير في الإدارة وآليات العمل، ما أدى إلى تعطيل دوره وشلّ قدرته على خدمة المحافظة وأهلها".
وأضاف أن "رفض رئيس المجلس استلام طلب الاستجواب ليس مجرد إجراء إداري، بل هو خطوة تؤكد استمرار الأزمة في إدارة المجلس"، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة باتت واضحة لجميع الأعضاء بغض النظر عن توجهاتهم السياسية.
وتابع النجيفي: "هذا الرفض يعكس حالة من سوء الإدارة، التي هي السبب الرئيسي في ما وصل إليه المجلس من تعطيل في أداء مهامه"، ولفت إلى أن جميع الأعضاء يجمعون على أن "سوء الإدارة" هو العامل المشترك في الأزمة الحالية.
من جانبه أكد رئيس المجلس أحمد الحاصود، لوكالة شفق نيوز، أنه "لا صحة لما ورد على لسان عبد الله النجيفي"، موضحًا أن "المجلس لم يتسلم أي طلب رسمي بشأن الاستجواب حتى الآن".
وقال الحاصود: "نحن ملتزمون بتطبيق القانون والدستور، لكننا لم نتسلم أي طلب رسمي حتى الآن، وإنما سمعنا عنه فقط من خلال وسائل الإعلام".
وأشار إلى أن الإجراءات القانونية المتبعة تتطلب أن يتم تتقديم طلب الاستجواب بشكل رسمي حتى يتم البت فيه وفق السياقات القانونية المتبعة.
وفي تعليق على المقاطعة المستمرة من أعضاء تحالف "نينوى الموحدة" لجلسات المجلس، أكد الحاصود، أن "أعضاء نينوى الموحدة يتحملون مسؤولية المقاطعة المتعمدة للجلسات"، معتبراً أن هذا التصرف "لا يصب في مصلحة المواطن وأهالي المحافظة".
ودعا الحاصود، جميع الأعضاء إلى التعاون والعمل الجاد من أجل المصلحة العامة، مؤكدًا أن تعطيل الجلسات يعوق اتخاذ القرارات التي تمس حياة المواطنين والخدمات العامة في نينوى.
وأكد في ختام تصريحه أن المجلس سيواصل عمله ضمن الإطار القانوني وأنه سيبذل كل جهد لضمان سير عمل المجلس بما يخدم مصلحة نينوى وأهلها.
وكان تحالف "نينوى الموحدة" الذي ينتمي إليه النجيفي قد أعلن في وقت سابق عن تقديم طلب لاستجواب رئيس مجلس المحافظة تمهيدًا لإقالته، بعد ثبوت ارتكابه عدة مخالفات قانونية.