إقالة مدرب الزوراء وكادره المساعد بعد خروج النادي من كأس العراق

2025-02-27 01:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر رياضي في نادي الزوراء لكرة القدم، مساء الأربعاء،بأن الهيئة المؤقتة للنادي، قررت إعفاء الكادر التدريبي بقيادة عصام حمد من تدريب الفريق،على أن يتم تعيين كادر جديد خلال الأيام المقبلة.

‏وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارةقررت إقالة عصام حمد مدرب الفريق وكادره التدريبي المساعد بعد النتائج غير المرضيةالتي خرج بها الفريق خلال مباراة الدوري وكأس العراق، وخروج فريق الزوراء من بطولةكأس العراق اليوم إثر خسارته أمام فريق الميناء 0-1".

‏وأوضح، أن "الإدارة ناقشت عدداً من الأسماءلقيادة الفريق خلفاً لحمد، ولديها ثلاثة مدربين على طاولة الاجتماع المقبل لاختيار أحدهملقيادة الفريق للمرحلة المقبلة بدوري نجوم العراق لكرة قدم".

‏وبين، أن "إدارة النادي قدمت شكرها وتقديرهاللمدرب عصام حمد وكادره المساعد لما قدموه من خدمة لفريق النادي خلال الفترة السابقة".