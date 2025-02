شرطة السعدون تنتهي من تعقب الرئيس الأمريكي.. القضاء: مذكرة اعتقال ترامب مزورة

2025-02-27 01:55:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن نفى القضاء إصدار مذكرة اعتقال ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت طالبت فيه واشنطن بغداد بالحد من النفوذ الإيراني «الخبيث»، حسب وصف الخارجية الأمريكية. وتحاول بغداد تقديم «عرابين صلح» إلى ترامب، بحسب محللين، للتخفيف من العقوبات المتوقعة على العراق بسبب تهريب «الدولار» و»النفط» إلى إيران وحزب الله اللبناني. وفي تطور لافت، […]

