2025-02-27 01:55:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ حيدر هشام في خطوة مفاجئة، عاد رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، الى العاصمة بغداد، وسط تساؤلات سياسية وشعبية حول الأسباب التي تدفع بالشخصية التي طالما رُفضت من قبل الكثير من القوى الموجودة في العملية السياسية الحالية لاسيما الإطار التنسيقي، بالظهور وتحديدا في الوقت الحالي. جهات عديدة فسرت عودة الكاظمي الى بغداد بهذا التوقيت، كجزء […]

The post الكاظمي يفاجئ خصومه ويحط رحاله في بغداد قبل «ضجة الانتخابات» appeared first on جريدة المدى.