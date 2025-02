خلافات حول حل هيئة المساءلة والعدالة.. هل ورقة «الضغط» بيد السوداني؟

2025-02-27 01:55:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى قبل أيام من تولي محمد شياع السوداني، لرئاسة الحكومة، في العام 2022، اتفق مع قادة «الكتل السنية» على حل هيئة المساءلة والعدالة ضمن ورقة بنود الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة، لكن الأمر استمر بالتعثر، حتى عاد السوداني في نهاية العام 2024، ليدعو هيئة المساءلة والعدالة التي كان يريد حلها إلى «المراقبة الدقيقة لوجود حزب […]

