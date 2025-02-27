ريال مدريد يتغلب بصعوبة على سوسيداد في نصف نهائي كأس الملك

2025-02-27 02:15:03 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (1-0) خلال مواجهة ريال سوسيداد، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، في ملعب "ريالي أرينا".وسجل هدف المباراة الوحيد، إندريك في الدقيقة 19.وبهذا الانتصار يضع ريال مدريد قدما في التأهل للنهائي، خاصة وأن لقاء الإياب سيقام في ملعبه "سانتياجو برنابيو" يوم 1 إبريل المقبل.