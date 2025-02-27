آرسنال ينافس تشيلسي للظفر بخدمات دي يونغ

2025-02-27 08:50:03 - المصدر: واع

متابعة - واع

اعلنت مصادر صحفية ان نادي آرسنال دخل في منافسة قوية مع تشيلسي للتعاقد مع فرينكي دي يونغ، نجم خط وسط برشلونة، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويُعد دي يونغ أحد أبرز لاعبي خط الوسط في العالم، حيث يتميز برؤيته الفنية العالية وقدرته على التحكم بإيقاع اللعب، مما يجعله هدفًا رئيسياً للأندية الكبرى في أوروبا، وتشير التقارير إلى أن كلا الناديين اللندنيين يراقبان الوضع في برشلونة عن كثب، خاصة في ظل الحديث عن إمكانية انتقال اللاعب إذا تلقى النادي عرضًا مغريًا. ويبدو أن دي يونغ يمثل حلاً مثالياً لتعزيز خط الوسط لكل من آرسنال وتشيلسي في الموسم المقبل.