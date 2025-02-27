صلاح يقترب من إنجاز هنري التاريخي

2025-02-27 08:50:03 - المصدر: واع

متابعة – واع

ساهم النجم المصري محمد صلاح، في فوز فريقه على ضيفه نيوكاسل يونايتد (2-0) ضمن الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، وصل رصيد صلاح إلى 17 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليصبح ثاني أكثر لاعب في تاريخ المسابقة يقدم تمريرات حاسمة خلال موسم واحد.

ويحتل نجم آرسنال السابق تييري هنري صدارة هذه القائمة (20 تمريرة حاسمة من اللعب المفتوح في الموسم 2002-2003).

يذكر أن هذه هي التمريرة الحاسمة رقم 89 لصلاح في مسيرته بالدوري الإنجليزي الممتاز، محتلا المركز العاشر على لائحة أفضل صانعي الأهداف في تاريخ المسابقة.

أما شبكة "سكواوكا"، فذكرت أن صلاح عادل أرقام أفضل موسم في مسيرته، حيث وصل عدد مساهماته هذا الموسم إلى 42 مساهمة بواقع 25 هدفا و17 تمريرة حاسمة.

وفي موسمه الأول مع ليفربول (2017-2018)، وصل عدد مساهمات صلاح أيضا إلى 42، بواقع 32 هدفا و10 تمريرات حاسمة.

وبات صلاح الآن يبتعد بفارق 3 مساهمات فقط عن الرقم القياسي لعدد المساهمات في الأهداف من قبل لاعب واحد في الدوري الإنجليزي منذ اعتماد 38 جولة في المسابقة، والذي يحمله كل من ألان شيرر وأندي كول.