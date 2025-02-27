حزب الله العراقي يعلن استهداف مكتبه في الديوانية ويطالب بالتحقيق

2025-02-27 08:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن حزب الله العراقي، اليوم الخميس، تعرض مكتبه في محافظة الديوانية جنوب البلاد لهجوم مسلح من قبل "جهات مجهولة"، مؤكداً استنكاره الشديد لهذا الاعتداء الذي وصفه بـ"العمل الارهابي".

وقال الحزب في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه يستهجن بشدة استهداف مكتبه، معتبراً أن الهجوم يمثل محاولة يائسة لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة، والنيل من "الدور الوطني" الذي يقوم به في خدمة أبناء الشعب العراقي.

وطالب الحزب الأجهزة الأمنية بالكشف عن الجهات التي تقف وراء الهجوم وتقديمها إلى العدالة، مشددًا على إدانته الشديدة لهذا العمل "الإرهابي الجبان".

وأكد الحزب في بيانه عزمه على مواصلة مسيرته والتصدي لكل محاولات العبث بأمن العراق واستقراره، مشيراً إلى أهمية وحدة الصف الوطني في مواجهة "الإرهاب".

كما دعا العراقيين إلى التكاتف والتضامن لمواجهة التحديات، وعدم السماح لأي جهة بالمساس بأمن واستقرار الوطن.