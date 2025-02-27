2025-02-27 09:02:14 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ قرر مجلس محافظة البصرة منح أعضاءه ملايين الدنانير شهرياً كنفقات لوقودالسيارات والضيافة ومكافآت سنوية.

وجاءفي كتاب موقع من رئيس المجلس خلف لفتة البدران،اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "لمقتضيات المصلحة العامة ولحاجة رئيس وأعضاءمجلس المحافظة للدورة الانتخابية الرابعة إلى توفير الالتزامات المالية لغرضممارسة دورهم الرقابي ومتابعة شؤون المواطنين وتنفيذ المسؤوليات والمهام الملقاةعلى عاتقهم، قرر مجلس محافظة البصرة في جلسته الاعتيادية المرقمة 27 المنعقدةبتاريخ 29/1/2025"، منح هذه الامتيازات.

وتضمنتالامتيازات "صرف مبلغ مليون دينار شهرياً لغرض تعزيز متطلبات الوقود لعجلاترئيس وأعضاء المجلس، وصرف مبلغ سبعمائة ألف دينار شهرياً لمتطلباتالضيافة، ومبلغ ثلاثة ملايين دينار شهرياً مبالغ إعالة (مساعدات للفقراء والعوائلالمتعففة)".

وكذلك"صرف مكافأة مالية قدرها ثلاثة ملايين دينار تصرف في بداية السنة وثلاثةملايين دينار تصرف في نهاية السنة".