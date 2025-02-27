الذهب يتراجع مع قوة الدولار وعوائد السندات
2025-02-27 09:15:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز
تراجعت أسعار الذهب قليلا، اليوم الخميس، تحت ضغط من قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2912.94 دولارا للأوقية الأونصة بحلول الساعة 02:32 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 2927.20 دولارا. وأودت التعهدات الغامضة من الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على أوروبا والمزيد من التأخير في الرسوم المخطط لها على كندا والمكسيك إلى تأجيج حالة عدم اليقين. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات من انخفاض سابق، مما جعل الذهب غير المدر للعائد أقل جاذبية. وقال إيليا سبيفاك، موقع تحليل الاستثمار تاستليف: من المعتقد أن الارتفاع الطفيف في الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية يضغطان على الذهب قليلا في هذه الجلسة، مضيفا أن الاتجاه الصعودي العام للذهب سليم إلى حد كبير. وبالنظر الى إلى الذهب باعتباره ضمانة ضد المخاطر السياسية والتضخم، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يعمل على إضعاف جاذبية الأصول غير ذات العائد. واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.84 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 964.95 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 926.03 دولارا. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام