بيئة ذي قار تكثف فحوصات المياه لضمان خلوها من الملوثات

شبكة أخبار الناصرية: كثّفت مديرية بيئة ذي قار حملاتها لفحص نماذج المياه من مختلف المصادر، لضمان سلامتها وخلوها من أي تلوث بيولوجي أو كيميائي، وفق ما أكده مدير البيئة الدكتور موفق الطائي. وأوضح الطائي في تصريح لـ شبكة أخبار الناصرية أن الفرق الفنية التابعة للمديرية تواصل جهودها لإجراء الفحوصات الدقيقة على مصادر المياه، بما...

