2025-02-27 09:25:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

مع التطور التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، برزت ظاهرة الابتزاز الإلكتروني كإحدى الجرائم الرقمية المقلقة في العراق، مستهدفة النساء بشكل خاص وتتعددت أساليب المبتزين، مما يفرض تحديات كبيرة على الضحايا والمجتمع بأسره. أطلقت منظمة نايا بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب ودائرة المنظمات غير الحكومية حملة توعوية واسعة لمكافحة الابتزاز الإلكتروني،...

The post الابتزاز الإلكتروني للنساء في العراق: جريمة رقمية تتطلب حلولًا جذرية/ فاطمة كريم appeared first on شبكة اخبار الناصرية.