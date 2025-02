الشرطة في ذي قار: اعتقال 34 مشتبها وضبط أسلحة في عملية امنية بالجبايش

2025-02-27 09:25:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: نفّذت شرطة ذي قار عملية أمنية واسعة في قضاء الجبايش، أسفرت عن اعتقال 34 مشتبها بهم وضبط كميات من الأسلحة المتنوعة، وفقا لما أفاد به مصدر أمني مطلع. وذكر المصدر في حديثه لـ شبكة أخبار الناصرية أن قوة أمنية مشتركة نفذت الواجب الأمني، مستهدفة مواقع مشتبه بها، حيث تم اعتقال عدد...

