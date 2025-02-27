اليوم.. 4 مباريات في ختام دور الـ16 لبطولة كأس العراق لكرة القدم

2025-02-27 10:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ تقام أربع مباريات كروية، يوم الخميس، في ختام منافسات دور الـ16 لبطولة كأسالعراق لكرة القدم.

وتجريمباراتان عند الساعة الثانية من بعد الظهر، تجمع الأولى فريقا نوروز وضيفهنادي الحسين على ملعب الأول.

بينماتجمع الثانية فريق الطلبة وضيفه أمانة بغداد على ملعب المدينة في بغداد.

وتقاممباراة واحدة عند الساعة الخامسة مساء بين فريقي الشرطة وضيفه الموصل، وسيستضيفملعب الشعب الدولي لقاء الفريقين.

فيحين تقام المباراة الأخيرة من المنافسات عند الساعة السابعة والنصف مساء بين فريقيزاخو والكرمة، وسيحتضن ملعب زاخو مباراة الفريقين.