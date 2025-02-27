2025-02-27 10:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وارتفاعاً في درجات الحرارة بدءاً من الغد.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً الجمعة سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً إلى غائم جزئي في المنطقة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20)كم /س، تنشط خلال النهار على فترات في الأقسام الشرقية في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية".

وأضاف أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الجمعة كالتالي: السليمانية 9، نينوى وكركوك 13، الأنبار وديالى 17، بغداد وواسط 18، كربلاء المقدسة والنجف الأشرف وبابل والديوانية والمثنى وميسان والبصرة 19".

وأشار إلى أن "يوم السبت سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً جزئياً إلى غائم في المنطقة الشمالية مع هطول زخات مطر خفيفة ومتفرقة في بعض الأماكن منها، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وبين أن "الأحد القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

ولفت إلى أن "طقس يوم الاثنين سيكون غائماً جزئياً إلى غائم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".