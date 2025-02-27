العراق وسويسرا يوقعان اتفاقية منع الازدواج الضريبي لتعزيز التعاون الاقتصادي

2025-02-27 10:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية مع سويسرا لمنع الازدواج الضريبي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "العراق والاتحاد الفدرالي السويسري وقع، اليوم الأربعاء 26 شباط، بالأحرف الأولى اتفاقية منع الازدواج الضريبي والتهرب من دفع الضرائب على الدخل ورأس المال، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين".

وأضافت ان "الجانب العراقي في المفاوضات ترأسه محمد حمزة مصطفى مدير عام الدائرة القانونية/ مدير عام الهيئة العامة للضرائب بالوكالة وبمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء الماليين والقانونيين وممثل عن الصندوق العراقي للتنمية الخارجية".

واكدت ان "الإتفاقية تهدف إلى توفير بيئة استثمارية مشجعة وتقليل الأعباء الضريبية على الشركات والمستثمرين السويسريين، مما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين، لاسيما وان الاتحاد السويسري دولة متقدمة في مجال جباية الضرائب وإن التعاون سيثمر عن جذب رؤوس الاموال السويسرية التي تُعد من أهم الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط مما يسهم بشكلٍ فاعل في دفع عملية التنمية في العراق".