قبضت على 11 مخالف داخلهما.. عمليات بغداد تغلق قاعتين للعبة "القمار"

2025-02-27 10:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس (27 شباط 2025)، عن غلق قاعتين تمارس فيهما "لعبة القمار" غير المشروعة وتلقي القبض على (11) مخالفاً بداخلهما.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "تزامناً مع عمليات البحث والتفتيش المناطقي تواصل قطعات قيادة عمليات بغداد بالاشتراك مع مفارز (مديرية الامن السياحي) واجبات التدقيق والمتابعة للقاعات والمطاعم والكوفيات بإسناد القطعات الماسكة في قيادة شرطة الرصافة، حيث تم غلق قاعتين تمارس فيهما لعبة (القمار غير المشروعة)".

وأضاف البيان، انه "تم اعتقال (11) مخالفاً بداخل القاعتين، وذلك ضمن منطقة (الصدرية) وسط العاصمة بغداد".