انخفاض أسعار خامي البصرة لأكثر 3%
2025-02-27 10:05:08 - المصدر: شفق نيوز
شفقنيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، لأكثر من 3%.
وانخفضتأسعار خام البصرة الثقيل 2.89 دولاراً بما يعادل 3.88% ليصل إلى 71.56 دولاراً، كماانخفضت أسعار خام المتوسط 2.89 دولاراً بما يعادل 3.73% ليصل إلى 74.61 دولاراً.
وسجلخام برنت اليوم ارتفاعاً بلغ 24 سنتاً أو 0.33% إلى 72.77 دولاراً للبرميل، وسجلخام تكساس الأمريكي ارتفاعاً أيضاً 16 سنتاً أو 0.23% إلى 68.78 دولاراًللبرميل.
وارتفعتأسعار النفط قليلاً بعد أن أظهر تقرير للصناعة انخفاض في مخزوناتالخام الأمريكية.