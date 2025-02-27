انخفاض أسعار خامي البصرة لأكثر 3%

2025-02-27 10:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، لأكثر من 3%.

وانخفضتأسعار خام البصرة الثقيل 2.89 دولاراً بما يعادل 3.88% ليصل إلى 71.56 دولاراً، كماانخفضت أسعار خام المتوسط 2.89 دولاراً بما يعادل 3.73% ليصل إلى 74.61 دولاراً.

وسجلخام برنت اليوم ارتفاعاً بلغ 24 سنتاً أو 0.33% إلى 72.77 دولاراً للبرميل، وسجلخام تكساس الأمريكي ارتفاعاً أيضاً 16 سنتاً أو 0.23% إلى 68.78 دولاراًللبرميل.

وارتفعتأسعار النفط قليلاً بعد أن أظهر تقرير للصناعة انخفاض في مخزوناتالخام الأمريكية.