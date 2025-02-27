اليوم.. أربع مباريات في ثمن نهائي بطولة كأس العراق
2025-02-27 10:15:03 - المصدر: واع
بغداد - واع
تقام اليوم الخميس أربع مواجهات لحساب الدور الـ16 من منافسات بطولة كأس العراق لكرة القدم أبرزها لقاء الشرطة والموصل في ملعب الشعب الدولي.
إذ يسعى فريق القيثارة الى الدفاع عن لقبه الذي أحرزه للمرة الأولى في تاريخه، بعد تفوقه على القوة الجوية في ختام المسابقة، بينما يدخل ممثل محافظة نينوى اللقاء متشحاً بالروح العالية والحماس، لا سيما أنه سيلعب بدون ضغوطات، إذ ليس لديه ما يخشاه، وسيحاول جاهداً تحقيق مفاجأة كبيرة من خلال الإطاحة بالبطل .
وفي لقاء آخر يطمح الطلبة إلى حجز موقعه في ربع النهائي عندما يستقبل أمانة بغداد في ملعب المدينة الدولي، ووصل الأنيق للدور الحالي بفوزه على الغراف، بينما تمكن فريق أبناء العاصمة من اجتياز الكرخ والحدود وهو يمني النفس بمواصلة مغامرته نحو الوصول لأبعد نقطة.
كما يستضيف زاخو متصدر دوري النجوم متحديه الكرمة في مواجهة صعبة على الطرفين، ويستقبل اليوم أيضاً نوروز ضيفه فريق الحسين.
تقام اليوم الخميس أربع مواجهات لحساب الدور الـ16 من منافسات بطولة كأس العراق لكرة القدم أبرزها لقاء الشرطة والموصل في ملعب الشعب الدولي.
إذ يسعى فريق القيثارة الى الدفاع عن لقبه الذي أحرزه للمرة الأولى في تاريخه، بعد تفوقه على القوة الجوية في ختام المسابقة، بينما يدخل ممثل محافظة نينوى اللقاء متشحاً بالروح العالية والحماس، لا سيما أنه سيلعب بدون ضغوطات، إذ ليس لديه ما يخشاه، وسيحاول جاهداً تحقيق مفاجأة كبيرة من خلال الإطاحة بالبطل .
وفي لقاء آخر يطمح الطلبة إلى حجز موقعه في ربع النهائي عندما يستقبل أمانة بغداد في ملعب المدينة الدولي، ووصل الأنيق للدور الحالي بفوزه على الغراف، بينما تمكن فريق أبناء العاصمة من اجتياز الكرخ والحدود وهو يمني النفس بمواصلة مغامرته نحو الوصول لأبعد نقطة.
كما يستضيف زاخو متصدر دوري النجوم متحديه الكرمة في مواجهة صعبة على الطرفين، ويستقبل اليوم أيضاً نوروز ضيفه فريق الحسين.