2025-02-27 10:20:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد في اليوم الـ40 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تسلمت إسرائيل جثث 4 من أسراها بعد أن سلمتهما حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى الصليب الأحمر الدولي في خان يونس دون مراسم. وبعد تأجيل لأيام عدة أفرجت إسرائيل فجر اليوم الأربعاء عن أسرى الدفعة السابعة من عمليات التبادل ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف […]

