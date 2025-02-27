الذكاء الاصطناعي يراقب آبار النفط في العراق

2025-02-27 10:20:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت شركة نفط الوسط ، اليوم الخميس، عن إدخال تقنية الذكاء الاصطناعي لمراقبة الآبار النفطية في حقل شرق بغداد، بالتعاون مع شركة EBS الصينية، وذلك في إنجاز غير مسبوق على مستوى الصناعة النفطية في البلاد. وذكرت الشركة، في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أن التقنية الجديدة DeepSeekR1 توفر مراقبة مستمرة للآبار الفردية، ما يسهم في تجاوز التحديات التقليدية للفحص اليدوي، الذي كان يؤدي إلى تأخير اكتشاف المشكلات والاستجابة لها. وأوضحت الشركة أن التقنية تعتمد على: المراقبة على مدار الساعة لضمان استمرارية الأداء وتقليص وقت اكتشاف المشكلات إلى دقائق معدودة وتقييم المخاطر بسرعة وتقديم توصيات مثالية، فضلا عن دمج التطبيق في الهواتف الذكية لتسهيل المتابعة. وأكدت شركة نفط الوسط، أن هذا التطور يمثل خطوة محورية في تحديث الحقول النفطية، بالشراكة مع المشغل، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية، وتقليل التكاليف، والحفاظ على البيئة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام