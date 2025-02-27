2025-02-27 10:27:04 - المصدر: ايشان

أعلن حزب الله العراقي، اليوم الخميس، تعرض مكتبه في محافظة الديوانية لهجوم مسلح من قبل “جهات مجهولة”، مؤكداً استنكاره الشديد لهذا الاعتداء الذي وصفه بـ”عمل إرهابي جبان”. وقال الحزب في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه يستهجن بشدة استهداف مكتبه، معتبراً أن “الهجوم يمثل محاولة يائسة لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة، والنيل من […]

ظهرت المقالة حزب الله يعلن تعرض مكتبه في الديوانية لهجوم مسلح: عمل إرهابي جبان أولاً على ايشان.



