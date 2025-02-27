حزب الله يعلن تعرض مكتبه في الديوانية لهجوم مسلح: عمل إرهابي جبان
2025-02-27 10:27:04 - المصدر: ايشان
أعلن حزب الله العراقي، اليوم الخميس، تعرض مكتبه في محافظة الديوانية لهجوم مسلح من قبل “جهات مجهولة”، مؤكداً استنكاره الشديد لهذا الاعتداء الذي وصفه بـ”عمل إرهابي جبان”. وقال الحزب في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه يستهجن بشدة استهداف مكتبه، معتبراً أن “الهجوم يمثل محاولة يائسة لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة، والنيل من […]
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