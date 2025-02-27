رئيس الوزراء يطلق العمل التنفيذي في مشروع مجمع شركة الانعام للتجارة والثروة الحيوانية

2025-02-27 11:25:02 - المصدر: واع

بغداد-واع

اطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، العمل التنفيذي في مشروع مجمع شركة الانعام للتجارة والثروة الحيوانية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اطلق العمل التنفيذي في مشروع مجمع شركة الانعام للتجارة والثروة الحيوانية وتعليب المنتجات الغذائية والزراعية والزيوت النباتية".

وأضاف أن "المشروع هو أحد مشاريع القطاع الخاص، بكلفة تبلغ 370 مليون دولار".