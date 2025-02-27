2025-02-27 11:27:03 - المصدر: ايشان

بعد سنوات مما وصف بسياسة الدمج والحفاظ على التنوع، قلبت وزارة الدفاع الأمريكية سياسة الإدارة السابقة برئاسة جو بايدن رأسا على عقب. فقد أعلن البنتاغون في مذكرة أنّ الجيش الأمريكي سيبدأ في غضون 30 يوما بطرد العسكريين المتحوّلين جنسيا، ما لم يحصلوا على إعفاء بعد أن يتمّ درس كلّ حالة على حدة. كما أوضحت المذكرة […]

ظهرت المقالة خلال 30 يوماً.. البنتاغون يقرر طرد “المتحولين جنسياً” من الجيش الأمريكي أولاً على ايشان.



