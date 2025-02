2025-02-27 11:30:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أفاد هيئة النزاهة، اليوم الخميس، بأن أكثر من 18 مليار دينار قيمة الأموال المحافظ عليها خلال الشهر الماضي.

