وكالة الاستخبارات: إحباط عملية تهريب عابرة للوطنية (60 مسكوكة أثرية وختم أثري) بديالى

2025-02-27 12:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقيات الاتحادية، اليوم الخميس، عن إحباط عملية تهريب عابرة للوطنية (60 مسكوكة أثرية وختم أثري) بديالى.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): أنه "بجهود استخبارية ومتابعة فنية من أجل مكافحة التهريب، فقد رصدت مفارز الوكالة المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في محافظة ديالى معلومات تفيد بوجود متهم قادماً من خارج البلاد وبحوزته (60 مسكوكة أثرية وختم أثري) يروم إدخالها الى العراق لغرض المتاجرة بها".

وأضافت "على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتأكد من صحة المعلومات وإلقاء القبض عليه فور دخوله الى البلاد وضبط المواد الأثرية التي كانت بحوزته".

وبينت أنه "لدى التحقيق معه اعترف صراحةً عن إدخالها الى العراق بصورة غير رسمية لغرض المتاجرة بها قادماً بها من دولة أجنبية وصُدقت أقواله قضائياً"، لافتاً إلى أنه "أُحيل الى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل".