وزير الزراعة العراقي: حملة إعلامية غاياتها انتخابية أربكت المواطنين بشأن الحمى القلاعية

2025-02-27 12:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف وزير الزراعة عباس المالكي، يوم الخميس، عن انحسار مرض الحمى القلاعيةفي العراق، معتبراً أن الحملة التي رافقت انتشار المرض "غاياتها انتخابيةلإرباك المواطنين".

وقالالمالكي خلال مؤتمر صحفي عقد في محافظة البصرة بحضور الحكومة المحلية، وحضره مراسلوكالة شفق نيوز، إن "مرض الحمى القلاعية الذي يصيب المواشي مستوطن في العراقمنذ العام 1954 وسنوياً تسجل الوزارة إصابات كثيرة وفي العام 2023 سجلنا أكثر من17 ألف إصابة بالمرض".

وتابع"هنالك ماكنة إعلامية موجهة عملت على ملف الحمى القلاعية وحولته إلى ملف مرعبأربك المواطنين والأسواق المحلية، ولكن بجهود الفرق المختصة انخفضت الإصاباتانخفاضاً كبيراً والمرض متجه إلى الانحسار".

وأضافأن "عدد الإصابات المسجلة لغاية الآن خمسة آلاف إصابة جميعها بمرض الحمىالقلاعية، ولا وجود في العراق والعالم لما يسمى بمرض الطاعون وكل ما هو متداولهجمة إعلامية تعودنا عليها قبيل كل انتخابات برلمانية".