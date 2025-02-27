شبكة الإعلام تعلن عن دورتها البرامجية الجديدة لشهر رمضان المبارك

2025-02-27 12:20:03 - المصدر: واع

بغداد – واع - أحمد سميسم

أعلنت شبكة الإعلام العراقي، بمختلف مديرياتها، حزمة من البرامج المنوعة والترفيهية والدينية والإنسانية والإخبارية خلال شهر رمضان المبارك، واضعة خطة منهجية موضوعية بعد التخطيط بشكل جيد وبعناية فائقة.

ويقول مدير وكالة الأنباء العراقية (واع)، ستار العرداوي : إنه "ليس خافياً على أحد، أن لشهر رمضان المبارك أهمية كبيرة لجميع المفاصل في شبكة الإعلام العراقي ،تبدأ منذ وقت مبكر، و(واع) إحدى المديريات الفاعلة في الشبكة وضعت خطة لشهر رمضان تتضمن عدة محاور، ابتداء من تسليط الضوء على الأعمال الدرامية والبرامج التي تم إعدادها في المديريات الأخرى لهذا الشهر الفضيل، وتسليط الضوء على تلك الأعمال بشكل مفصل، وهو المحور الذي يبدأ قبل بدء الشهر الفضيل"، لافتاً الى أن "المحور الآخر يتضمن نشر الأخبار والتقارير التي تتعلق بالوزارات والمؤسسات الحكومية خلال شهر رمضان وما تقدمه للمواطن، وهذا المحور يعد من صميم عمل الوكالة التي اعتادت على المتابعة اليومية لجميع نشاطات الوزارات والمؤسسات".

وأضاف العرداوي، أن "الخطة تتضمن أيضاً تكليف القسم الفني بإعداد الأنفوغرافات والفديوغرافات التي تسلط الضوء على أبرز العادات والتقاليد التي ترتبط بهذا الشهر الفضيل، وتسليط الضوء على الأسواق التجارية، واستعدادات المواطنين لشهر رمضان، وكذلك إنجاز القصص المصورة"، مبيناً أن "محاور الخطة تضمنت تسليط الضوء على ما تتميز به المحافظات في شهر رمضان، خاصة في الأماكن الدينية، والمراكز التجارية".

بدوره أكد مدير قناة العراقية العامة، نوفل عبد دهش، لوكالة الأنباء العراقية (واع) " نستعد في قناة العراقية العامة، لإطلاق عدد من البرامج المنوعة التي تحمل في مضمونها الكثير من الرسائل الإعلامية المهمة التي تتلاءم مع جميع الأذواق والأمزجة العراقية".

وأضاف: " هناك برامج كثيرة ستكون على مائدة شهر رمضان عبر شاشة العراقية منها، برامج جديدة وبرامج أخرى ثابتة في كل موسم"

وأشار الى أن "البرامج التي ستعرض في شهر رمضان، برنامج (مع ماجد ياسين) يقدمه الفنان ماجد ياسين وهو برنامج ترفيهي يعتمد على المسابقات والجوائز، يتضمن تجوال الفنان بسيارة كرفان كبيرة جوالة بداخلها عدة أدوات ليصعد المتسابق الذي تم اختياره عشوائياً مع شاشة كبيرة خارجية للتفاعل مع الجمهور في أحد شوارع بغداد الحيوية".

وتابع: " البرنامج الآخر بعنوان (حلم)، يقدمه عدد من الفنانين، يعتمد البرنامج على مسابقة مواهب الأطفال الأيتام عبر استقطاب عدد من الأطفال الذين تختارهم لجنة المواهب الأبرز ليدخل المتسابقون في منافسة من أجل البقاء".

وأوضح، أن "من ضمن البرامج، برنامج المطبخ الذي يقدمه الشيف فراس وما يقدمه من وصفات الطعام المتنوعة المباشرة الذي يعرض قبل الفطور يوميا، كذلك برنامج (توأم روحي) كوميدي عائلي يتضمن استضافة زوجين للمشاركة في المسابقة واحتساب النقاط في إطار كوميدي خفيف يخص الأسرة والحياة الاجتماعية".

ولفت الى أن "برنامج (تجربتي) الذي سيكون حاضراً في موسم شهر رمضان الذي يستضيف فناناً مشهوراً ليقوم بعمل العمال المكافحين في مجالات عدة ضمن تجربة يعيشها لمدة يوم وينقلها للمشاهدين، فضلاً عن تقديم برنامج فريد بعنوان (كل شي أول شي)، إعداد وتقديم أسامة عاشور يقدم البرنامج فكرة ومعلومة عن أوائل الأشياء العراقية بمختلف المجالات من أماكن وأشخاص".

وأشار دهش الى "أن الدورة البرامجية لا تخلو من البرامج الدينية التي لها وقعها وتأثريها الروحاني في شهر رمضان ومن تلك البرامج، برنامج (النص حمال أوجه)، إعداد وتقديم مؤيد جاسم يسلط الضوء على الفكر والقضايا المعرفية والتفسيرية المختلفة، برنامج (بودكاست بغداد)، إعداد وتقديم ناجي عبد الحسن يناقش الحوار المعرفي الحر مع مجموعة من النخب، برنامج (بصائر)، إعداد وتقديم فراس صلاح وهو برنامج توعوي يناقش فكر القرآن، برنامج (مسائل وردود)، إعداد وتقديم الشيخ علي الإبراهيمي والشيخ ياسر الطربولي عرض الأسئلة الفقهية مع المشاهدين، برنامج (حديث رمضان)، برنامج (حديث السحور)، برنامج (فأحسن تأديبي)، من تقديم الشيخ فاضل الفرطوسي يهتم بالعامة القرائية لما يعنيه من خطاب تربوي، برنامج (لمسات)، تقديم محمد عبد مشكور، برنامج (نساء في الذاكرة)، تقديم لبنى الطائي يسلط الضوء على أسماء النساء الخالدات من الذاكرة، برنامج (في رحاب الشهر الفضيل)، تقديم جلال سلمان برنامج حواري حركي يتناغم مع أبرز القضايا التي تحتاجها الأسر العراقية، برنامج (لطائف قرآنية)، تقديم زيد حميد يسلط الضوء على العلاقات الاجتماعية والتربوية بالمجتمع".

فيما أوضح مدير قناة العراقية الإخبارية، جعفر العائدي لوكالة الأنباء العراقية (واع)،" شرعت قناة العراقية الإخبارية بإطلاق دورة جديدة من البرامج المختلفة التي تناقش جوانب عدة خلال شهر رمضان المبارك، من تلك البرامج (وجه العراق) من إعداد وتقديم كريم السيد، بواقع نصف ساعة تلفزيونية، وبرنامج (مجاز) من تقديم حسن مجيد يتحدث عن المبدعين العراقيين في بغداد والمحافظات، برنامج (مآذن السماء) من تقديم سنان باسم يعنى بالتراتيل والمقامات والتجويد القرآنية".

وأضاف: "سيكون حاضراً لهذا الموسم، البرنامج المهم (تحت خطين) في موسمه الثاني عشر الذي يقدمه رئيس شبكة الإعلام العراقي، كريم حمادي ويعده فريق من الإعداد، كما لدينا برنامج (المحايد) بنسخته الثالثة يناقش طرح موضوعات فكرية وفلسفية".

من جهته قال مدير الإعلام الوطني في شبكة الإعلام العراقي، آسو طارق لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن مديرية الإعلام الوطني في شبكة الإعلام العراقي عملت على إنتاج عدد من البرامج المنوعة الجديدة ضمن باقة شهر رمضان في قنوات، التركمانية والكردية والسريانية".

وأضاف: "هناك برامج كثيرة عملت عليها مديرية الإعلام الوطني بجهود كوادرها المبدعين ومن تلك البرامج في ما يخص قناة التركمانية، منها برنامج (شهر الرحمة)، تقديم مجموعة من المقدمين يعتمد على اتصالات المشاهدين والرد على أسئلتهم في الأحكام الشرعية، برنامج (من أين الى أين)، تقديم عمر عدنان روحي يهدف الى تسليط الأضواء على الشخصيات المعروفة، برنامج (أنا أعلم أنت لا تعلم)، تقديم أحمد علي عباس، برنامج ( صحتك في رمضان)، برنامج (طب الأعشاب)، تقديم عمر فاروق، برنامج (حديث الإفطار)، تقديم عادل محمود أحمد، برنامج (حديث السحور)، تقديم عقيل مسلم نوري، برنامج (الشهداء في الذاكرة)، تقديم حيدر حبيب سمين، برنامج (حكايات رمضانية)، تقديم علي شاكر البياتي، يناقش الحكايات الشعبية التركمانية، برنامج (أجواء رمضان في الموصل)، برنامج ميداني في الأسواق والمناطق المعروفة في الموصل، برنامج (رمضان الخير)، تقديم علي أكبر بشير، برنامج (مطبخ رمضاني)، برنامج (التحدي)، تقديم مينا ومروة هاشم يعتمد على طرح الأسئلة بين شخصين في تحدي الأجوبة، برنامج (مسابقات رمضانية) ميداني ترفيهي في مناطق كركوك وطوزخورماتوا".

وبين أن هناك حزمة من البرامج الخاصة بالقناة الكردية منها : برنامج (تكسي سياسي)، تقديم شوان هركي وهو برنامج حواري مع سياسي من داخل سيارة تكسي ليكون السياسي بين الناس والمجتمع، برنامج (كلمة ونص)، تقديم عباس عزيز يعتمد على المسابقات الكوميدية في مختلف المدن العراقية، برنامج (جوهر)، حواري ثقافي أدبي يسلط الضوء على الأدباء والمثقفين الكرد، برنامج (مطبخنا)، تقديم نبراس الجاف، برنامج (أهلنا)، برنامج حواري اجتماعي يتحدث عن التعايش السلمي والمحبة والسلام، برنامج (دروب البساتين)، برنامج حواري يسلط الضوء على أهمية الطبيعة، برنامج (بعد منتصف الليل)، تقديم أمين أحمد يتحدث عن الأكلات الشعبية العراقية ميدانياً بعد منتصف الليل، برنامج (هامش)، يتحدث عن الشائعات التي ترتبط بالجن والسحر، برنامج (كاسيت)، يتحدث عن سيرة الفنانين الكرد الرواد".

وأوضح أن هناك عدداً من المسلسلات التي ستعرض الى جانب البرامج منها ، مسلسل (تاق وجوت)، كوميدي 30 حلقة، ومسلسل (حكايات من مدينتي)، بواقع 15 حلقة، ومسلسل (كرستال) من أعمال مديرية الدراما المترجمة باللهجة البادينية".

وأشار مدير قسم الدراما الإذاعية في شبكة الإعلام العراقي، أحمد عبد المحسن لوكالة الأنباء العراقية (واع)، الى أن "مديرية الدراما في شبكة الإعلام العراقي قسم الدراما الإذاعية أنتجت عدداً من المسلسلات ضمن باقة شهر رمضان ومنها مسلسل (بالقرآن الكريم نستنير) تأليف ستار خضير، مسلسل (أنا وليلى) تأليف حسين النجار، مسلسل (أنا وأسرتي) تأليف سمير النشمي، مسلسل (شاهد المعنى) ومسلسل (أجواء مرحة) تأليف شوقي كريم، مسلسل (صفوة الله) تأليف مقداد مسلم، مسلسل (أبو البلاوي) كوميدي تأليف بكر نايف، مسلسل (أولاد غريب) اجتماعي تأليف منصور نعمان، مسلسل (عائلتي) اجتماعي تأليف سعد يونس، مسلسل (أبو المثل) تأليف رحيم العراقي، ومسلسل (عودة جحا)".









