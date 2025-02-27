المنتجات النفطية تكشف حجم مبيعاتها عبر الدفع الإلكتروني

2025-02-27 12:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكدت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الخميس (27 شباط 2025)، ان مبيعاتها الوقودية عبر الدفع الإلكتروني تخطت الـ 742 مليار دينار خلال كانون الثاني.

وقال مدير شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب عبود في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "هناك قفزة كبيرة بمبيعات الوقود عبر خدمة الدفع الألكتروني خلال كانون الثاني الماضي والتي تجاوزت الـ 742 مليار دينار".

وأكد عبود، ان "التزام الشركة بالبرنامج الحكومي من خلال أتمتة عملها"، مبينا، عن "مضيها بإنجاح مشروع الدفع الألكتروني الذي تبنته كأول شركة حكومية باشرت بتنفيذه منذ نيسان 2023 وواصلت العمل به على مرحلتين الأولى تجهيز الوقود لكافة القطاعات بنسبة 100٪، والمرحلة الثانية تجهيز الوقود من المنافذ التوزيعية للمواطنين والتي ستشهد في حزيران القادم الانهاء التام لعملية الدفع الورقي".

وأشار الى، ان "توسعة نطاق الجهات المتعاملة مع الشركة بالدفع الالكتروني شملت المحطات الحكومية والأهلية، ووكلاء الغاز والنفط الأبيض والمولدات، وتكييل الحوضيات، والاليات والمعدات الزراعية، وساحات الغاز، والبطاقة الوقودية (نفط ابيض)، والافران والمكاوي، والصندوق والجباية، فضلاً عن القطاع الخاص".