2025-02-27 12:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من العدّادين الذين شاركوا في الإحصاء السكاني الأخير أمام مكتب مجلس النواب العراقي في السليمانية، يوم الخميس، احتجاجاً على تأخير صرف مستحقاتهم المالية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مطالبين بصرف رواتبهم وفتح باب التعيين أمامهم.

وفي تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، قال سرود سلام، ممثل المحتجين: "ندعو مجلس النواب العراقي وممثليه في السليمانية إلى إيصال مطالبنا للجهات المعنية، وعلى رأس تلك المطالب صرف رواتب شهر كانون الأول 2024، إضافة إلى توفير فرص تعيين للعدّادين، خاصة من حملة الشهادات الذين يمكن الاستفادة من خبراتهم في مؤسسات الدولة".

وأضاف أن "العقد الذي أبرمته وزارة التخطيط الاتحادية مع العدّادين كان لمدة شهرين، براتب شهري قدره 250 ألف دينار، إلا أنهم لم يتسلموا سوى راتب شهر تشرين الثاني، في حين تم صرف مستحقات زملائهم في محافظات الوسط والجنوب كاملة دون تأخير".

وأشار المحتجون إلى أن "الحكومة الاتحادية أوفت بالتزاماتها تجاه العدّادين في بقية المحافظات، بينما تأخر صرف مستحقات عدّادي إقليم كوردستان دون مبرر، رغم أن عددهم يتجاوز 27 ألف شخص".

وأكدوا أنه في حال استمرار تجاهل مطالبهم، سيلجؤون إلى تصعيد احتجاجاتهم عبر تنظيم تظاهرات واسعة على مستوى مدن الإقليم، للضغط على الجهات المسؤولة حتى تحقيق مطالبهم.

وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت يواجه فيه موظفو الإقليم تحديات مالية مستمرة بسبب تأخر الرواتب والأزمات الاقتصادية، ما يزيد من حدة التوتر بين المواطنين والحكومة.

وبينما ينتظر العدّادون رد الجهات المعنية، يبقى التساؤل مطروحاً حول مدى استجابة الحكومة لمطالبهم قبل أن تتصاعد وتيرة الاحتجاجات.