المنتجات النفطية: مبيعات الوقود عبر خدمة الدفع الإلكتروني تجاوزت الـ 742 مليار دينار خلال كانون الثاني

2025-02-27 12:20:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية ، اليوم الخميس، عن تحقيق قفزة كبيرة في مبيعات الوقود عبر خدمة الدفع الإلكتروني خلال شهر كانون الثاني الماضي، حيث تجاوزت الإيرادات 742 مليار دينار. وأكد مدير الشركة حسين طالب عبود، في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، التزام الشركة بتنفيذ البرنامج الحكومي عبر أتمتة عملياتها، مشيرًا إلى نجاح مشروع الدفع الإلكتروني الذي تبنته الشركة كأول مؤسسة حكومية تطبقه منذ نيسان 2023. وأضاف أن المشروع ينفذ على مرحلتين، الأولى تأمين الوقود لكافة القطاعات بنسبة 100، والثانية تشمل تزويد المواطنين بالوقود عبر المنافذ التوزيعية، والتي ستكتمل بحلول حزيران المقبل، مع إنهاء العمل نهائيًا بالدفع الورقي. وأشار طالب إلى أن توسيع نطاق الدفع الإلكتروني شمل المحطات الحكومية والأهلية، وكلاء الغاز والنفط الأبيض، المولدات، تكييل الحوضيات، الآليات والمعدات الزراعية، ساحات الغاز، البطاقة الوقودية نفط أبيض، الأفران والمكاوي، إضافة إلى الجباية والقطاع الخاص. وباشرت وزارة النفط شركة توزيع المشتقات النفطية، يوم 22 آذار 2024، بتزويد المركبات بالوقود السوبر، والمحسن وفقاً لبطاقات الدفع الالكتروني POS في جميع المحافظات. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام