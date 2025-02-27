2025-02-27 12:25:01 - المصدر: واع

بغداد – واع - حسن الفواز

أعلن محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، اليوم الخميس، عن المدارس التي سيتم افتتاحها خلال الأيام القادمة، فيما أكد أنه سيتم وضع الحجر الأساس للكثير من المشاريع ضمن حملة الإعمار التي يشهدها المواطنون.

وقال محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأيام القادمة ستشهد افتتاح الكثير من المشاريع ووضع الحجر الأساس لمشاريع أخرى، كما وضعنا الحجر الأساس في 14 مدرسة في أبو غريب قبل أيام، وثلاث مدارس في منطقة سبع قصور ،للقضاء على المدارس الكرفانية والطينية وغير النظامية".

وأضاف: "خلال هذا الأسبوع سنفتتح مدرسة في منطقة الكرادة، بالإضافة الى افتتاح مدارس في مدينة الصدر وعدد من المدارس التي أجرينا بها إضافات لصفوف وأجنحة"، لافتاً إلى أن "هذا يأتي ضمن حملة إعمار يشهدها المواطنون في بغداد وبقية المحافظات".

وتابع العلوي: "نحن نستثمر فرصة البناء والأمن الموجود بالعراق وفي كل مناطقنا بفضل القوى الأمنية بمختلف صنوفها والقادة والضباط والمراتب، بالاضافة الى الفعاليات المجتمعية لشيوخ كبار وقامات عالية شاركوا في إرساء دعام الأمن والسلم المجتمعي مما ساعدنا في إنجاز هذه المشاريع"، مشيراً إلى "اننا مستمرون ومصممون على أن نقدم وقت الخدمة لأهلنا في كل مناطق بغداد وهذا واجبنا ومهمتنا الرئيسة".