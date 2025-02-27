فينيسيوس يرتدي شارة الكابتن لاول مرة

2025-02-27 12:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ارتدى نجم الميرنغي فينيسيوس جونيور شارة الكابتن، في مباراة فريقه أمام ريال سوسيداد، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال جونيور في تصريح صحفي، إنه "شيء مميز جدًا أن ألعب كل هذا الوقت مع ريال مدريد، والآن أن أكون قائدًا للفريق في مباراة بهذا الحجم. إنها لحظة خاصة لي ولعائلتي، بعد كل الصعوبات التي مررنا بها للوصول إلى هنا".

وأضاف: "لم أكن أتخيل أبدًا أنني سأكون قائدًا لريال مدريد في نصف نهائي كأس الملك. إنه شعور لا يوصف، وأنا أعيشه بكل تفاصيله. المباراة القادمة ستكون رقم 300 لي مع الفريق، لكنني أتطلع إلى الوصول إلى 400 و500 مواجهة وصناعة التاريخ مع هذا النادي".

وبهذا الانتصار الذي انتهى بفوز الميرينغي (1-0) على ملعب ريالي أرينا وضع ريال مدريد قدما في المباراة النهائية، خاصة أن لقاء الإياب سيُقام في ملعبه "سانتياجو برنابيو" يوم 1 نيسان المقبل.

المصدر: وكالات