وكالة الاستخبارات: احباط تهريب 60 "مسكوكة أثرية وختم أثري" الى داخل العراق

2025-02-27 12:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أحبطت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس (27 شباط 2025)، تهريب 60 "مسكوكة أثرية وختم أثري" الى داخل العراق.

وقال بيان لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز الوكالة المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في محافظة ديالى بعد متابعتها معلومات تفيد بوجود متهم قادما من خارج البلاد وبحوزته (60 مسكوكة أثرية وختم أثري) يروم إدخالها الى العراق لغرض المتاجرة بها" .

وأضاف البيان، "تم تشكيل فريق عمل مختص والتأكد من صحة المعلومات بعد تقاطعها، القي القبض عليه فور دخوله البلاد، وضبط المواد الأثرية التي كانت بحوزته".

وزاد، "ولدى التحقيق معه اعترف صراحةً عن إدخالها الى العراق بصورة غير رسمية، لغرض المتاجرة بها قادماً بها من دولة أجنبية وصُدقت أقواله قضائياً".

واختتم البيان، "جرى إحالته الى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل".