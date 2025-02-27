موجة البرد تفتك بـ70% من أشهر مزارع "الرقي" في العراق
شفقنيوز/ كشف فلاحو ناحية العظيم شمالي ديالى، يوم الخميس، عن تضرر 70% من أشهر مزارع"الرقي" على مستوى العراق، بسبب موجة البرد التي اجتاحت البلاد مطلعالأسبوع الجاري.
وقالالمزارع علي العبيدي لوكالة شفق نيوز، إن "موجة البرد الشديدة تركت أضراراًفادحة في مزارع الرقي ضمن قرى ناحية العظيم، إذ دمرت المزروعات بعد أشهر منالاهتمام والعناية".
وأضافالعبيدي أن "معظم فلاحي القرى في حيرة من أمرهم بالوقت الراهن نتيجة تكبدهمخسائر مالية كبيرة لاسيما وأنهم كانوا يترقبون موسماً وفيراً باعتبار العظيم منأشهر مناطق إنتاج محصول الرقي على مستوى العراق".
بدورهأوضح رئيس المجلس المحلي السابق لناحية العظيم، وهو أحد شيوخ العشائر، محمدالضيفان لوكالة شفق نيوز، أن "الأضرار التي ضربت ناحية العظيم تقدر بنحو 70% من مزارع الرقي، حيث تضرر أكثر من 6000دونم".
وبينالضيفان أن "موجة البرد كانت بمثابة كارثة على الواقع الزراعي وخاصة محصولالرقي الذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية الصيفية، ولابد من تدخل حكوميلإنقاذ الموسم".
وأشارإلى أن "المزارعين تضرروا بعد نحو ثلاثة أشهر من زراعة محاصيلهم والكثيرمنهم سيضطرون للزراعة من جديد تعويضاً عن الخسائر"، داعياً الحكومة ووزارةالزراعة إلى التدخل وتوفير بذور بأسعار مدعومة لإنقاذ الموسم.