موجة البرد تفتك بـ70‎%‎ من أشهر مزارع "الرقي" في العراق

2025-02-27 12:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف فلاحو ناحية العظيم شمالي ديالى، يوم الخميس، عن تضرر 70% من أشهر مزارع"الرقي" على مستوى العراق، بسبب موجة البرد التي اجتاحت البلاد مطلعالأسبوع الجاري.

وقالالمزارع علي العبيدي لوكالة شفق نيوز، إن "موجة البرد الشديدة تركت أضراراًفادحة في مزارع الرقي ضمن قرى ناحية العظيم، إذ دمرت المزروعات بعد أشهر منالاهتمام والعناية".

وأضافالعبيدي أن "معظم فلاحي القرى في حيرة من أمرهم بالوقت الراهن نتيجة تكبدهمخسائر مالية كبيرة لاسيما وأنهم كانوا يترقبون موسماً وفيراً باعتبار العظيم منأشهر مناطق إنتاج محصول الرقي على مستوى العراق".

بدورهأوضح رئيس المجلس المحلي السابق لناحية العظيم، وهو أحد شيوخ العشائر، محمدالضيفان لوكالة شفق نيوز، أن "الأضرار التي ضربت ناحية العظيم تقدر بنحو 70‎%‎ من مزارع الرقي، حيث تضرر أكثر من 6000دونم".

وبينالضيفان أن "موجة البرد كانت بمثابة كارثة على الواقع الزراعي وخاصة محصولالرقي الذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية الصيفية، ولابد من تدخل حكوميلإنقاذ الموسم".

وأشارإلى أن "المزارعين تضرروا بعد نحو ثلاثة أشهر من زراعة محاصيلهم والكثيرمنهم سيضطرون للزراعة من جديد تعويضاً عن الخسائر"، داعياً الحكومة ووزارةالزراعة إلى التدخل وتوفير بذور بأسعار مدعومة لإنقاذ الموسم.