إحباط عملية تهريب آثار إلى العراق والقبض على المتهم في ديالى

2025-02-27 12:35:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة ديالى من إحباط محاولة تهريب قطع أثرية إلى داخل العراق، حيث ألقت القبض على متهم قادم من خارج البلاد وبحوزته (60 مسكوكة أثرية وختم أثري) كان يعتزم المتاجرة بها. وذكر بيان تلقته (المدى)، أنه "العملية جاءت بعد جهود استخبارية ومتابعة فنية دقيقة من قبل مفارز الوكالة المختصة […]

